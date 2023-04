Tunisia e Siria rafforzano la cooperazione contro il terrorismo

TUNISI - Tunisia e Siria hanno concordato di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, in particolare nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alle reti dei trafficanti di esseri umani. E' quanto emerge da un comunicato congiunto diffuso in occasione della visita del ministro degli Esteri siriano Faisal al Mekdad in Tunisia, su invito del suo omologo tunisino.



Le due parti hanno sottolineato l'importanza di intensificare i contatti per avviare consultazioni su varie questioni bilaterali e interessi comuni, nonché di pianificare una riunione dell'Alta commissione mista. Tunisia e Siria insistono nella nota sul rilancio delle relazioni economiche nei settori prioritari, rafforzando la cooperazione consolare e umanitaria e organizzando quanto prima la riunione del comitato consolare congiunto.



La parte tunisina ha sostenuto la reintegrazione della Siria nel suo ambiente arabo, convinta che la pace e la stabilità nella regione araba dipendano dalla pace e dalla stabilità in Siria, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri di Tunisi. "La Tunisia ha espresso il suo pieno sostegno alla Siria di fronte alle ripetute aggressioni dell'entità sionista sulla sua terra, sottolineando il suo legittimo diritto a riconquistare la sovranità sulle alture del Golan e su tutti i territori occupati", si legge ancora. "Le due parti hanno anche discusso della situazione in Palestina e delle aggressioni israeliane contro i luoghi santi, tra cui Al-Qods Al-Sharif, confermando il sostegno al popolo palestinese e il suo diritto a stabilire uno Stato indipendente con capitale Al-Qods". "I due ministri hanno anche sottolineato la necessità di unire tutti gli sforzi arabi per affrontare insieme le sfide che la regione deve affrontare alla luce del nuovo contesto regionale e internazionale".