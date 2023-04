Sana, verso la normalizzazione dei rapporti

BEIRUT - Arabia Saudita e Siria ripristineranno quanto prima i rapporti diplomatici bilaterali: lo hanno detto a Damasco il presidente siriano Bashar al Assad e il ministro degli Esteri saudita Faysal ben Farhan, giunto in visita in Siria per la prima volta dopo più di un decennio di rottura delle relazioni tra i due Paesi.



L'Arabia Saudita dal 2011 si era schierata contro il governo siriano e a favore dell'insurrezione armata anti-regime. Per anni il governo di Riad ha finanziato gruppi armati siriani anti-governativi e a lungo posizionati alla periferia di Damasco. Nel conflitto siriano, ancora in corso, sono morte centinaia di migliaia di persone e milioni di siriani hanno abbandonato le loro case, fuggendo all'estero o rimanendo sfollati in patria.



Secondo quanto riferito dall'agenzia governativa siriana Sana, Assad ha detto che le "relazioni sane tra la Siria e il Regno dell'Arabia Saudita dovrebbero essere la norma... tali legami non solo avvantaggiano i due paesi, ma anche il mondo arabo e la regione". Il Ministero degli Esteri saudita ha dal canto suo riferito che Assad e Ben Farhan hanno discusso dei passi per "raggiungere un accordo politico globale che... contribuisca al ritorno della Siria nel consesso inter-arabo".



Il rappresentante della politica estera saudita ha inoltre affermato che "è importante creare le condizioni adeguate per il ritorno dei rifugiati e degli sfollati" siriani dopo più di un decennio di conflitto armato nel Paese. "Gli aiuti (umanitari) devono rimanere a tutte le regioni siriane", ha aggiunto il ministro saudita in riferimento alla frammentazione territoriale della Siria in aree sotto diversi controlli politico-militari.