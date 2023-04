Presidente Saied, 'non svenderemo la nostra sovranità'

(ANSAmed) - TUNISI, 18 APR - "Stiamo conducendo una guerra di liberazione nazionale per raggiungere la nostra totale sovranità. Non svenderemo la nostra sovranità e la nostra dignità. Faremo una guerra senza tregua contro chi vuole minare lo Stato e le sue istituzioni". Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied alla celebrazione del 67esimo anniversario della creazione delle forze di sicurezza interna, come riportato in un video della presidenza all'indomani dell'arresto del leader di Ennahdha, Rached Ghannouchi, già presidente del Parlamento sciolto da Saied.



"Ci sono persone - ha aggiunto Saied - che cambiano colore ad ogni occasione e lavorano con ogni mezzo per sconfiggere il processo di rivendicazione del popolo tunisino. La verità è cristallina. Chi ha scelto la via dell'inganno non ha un posto in questo Stato, perché costituisce un ostacolo al risanamento del Paese". Il presidente tunisino ha affermato che alcuni stanno ancora manovrando per impoverire il popolo e depredarne le ricchezze: "Tra i fronti più importanti, la guerra alla corruzione e ai corruttori che hanno commesso misfatti a tutti i livelli. Accetteremo solo la vittoria. Continuano le loro bravate e accumulano ricchezze per poi creare crisi e tensioni sociali".(ANSAmed).





