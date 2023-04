Tunisia: opposizione, Ghannouchi ricoverato in ospedale

(ANSAmed) - TUNISI, 18 APR - Sarebbe stato trasferito in ospedale per il peggioramento del suo stato di salute il leader 81enne del partito islamico tunisino Ennhahda, Rached Ghannouchi arrestato ieri su ordine della procura antiterrorismo di Tunisi.



Lo ha dichiarato alla radio locale Mosaique Fm il presidente del Fronte di Salvezza Nazionale (Fsn), principale coalizione dell'opposizione, Ahmed Nejib Chebbi, ricordando l'età avanzata di Ghannouchi e il fatto che sia stato il presidente del parlamento eletto dai tunisini. "È il presidente del più grande movimento politico tunisino, che ci piaccia o no", ha aggiunto.



Chebbi, 78 anni, ha anche detto che gli è stato negato l'accesso al quartier generale del Fronte di Salvezza Nazionale dalle forze di sicurezza.



Secondo fonti ben informate di radio Mosaique Fm, Ghannouchi si sarebbe rifiutato di rispondere alle domande durante l'interrogatorio di ieri sera da parte degli agenti dell'antiterrorismo della Guardia nazionale de l'Aouina.



L'avvocato Monia Bouali ha detto all'agenzia ufficiale Tap che, oltre a Ghannouchi, altri tre leader del movimento sono stati arrestati ieri sera. Si tratta di Mohamed Goumani, Belgacem Hassen e Mohamed Cheniba, responsabili dell'azione studentesca del partito.(ANSAmed).





