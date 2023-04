Ministro esteri saudita a Damasco dopo più di 10 anni

BEIRUT - Per la prima volta da più di un decennio il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita è in visita oggi a Damasco. Lo riferisce il ministero degli esteri siriano, precisando che il ministro Faysal ben Farhan è atteso all'aeroporto della capitale siriana.



Si tratta della prima visita di un alto rappresentante saudita in Siria dallo scoppio nel 2011 delle violenze armate intestine trasformatesi poi in guerra regionale. (ANSAmed).