'Gli Usa potrebbero accusare Assad di crimini di guerra'

Nel mezzo del processo di normalizzazione dei rapporti tra il governo siriano, incarnato dal contestato presidente Bashar al Assad, e i Paesi del Nordafrica, Medio Oriente e del Golfo, la stampa statunitense rivela che il dipartimento della Giustizia Usa ha avviato cinque anni fa un'inchiesta, ancora in corso, sull'uccisione, sotto tortura, nelle carceri governative siriane della 26enne cittadina siro-americana Layla Shweikani. La notizia della sua morte nelle prigioni di Damasco era stata già resa nota nel 2018. Ed era stata confermata, secondo il governo americano, da un certificato di morte rilasciato ai familiari della giovane donna dalle autorità governative siriane. La novità segnalata dal New York Times, che cita quattro fonti a conoscenza delle indagini condotte dalla Fbi e dalla procura degli Stati Uniti a Chicago, è che l'inchiesta si concentra sulle presunte responsabilità dei vertici del sistema di potere siriano e del capo dell'apparato di controllo e repressione di Damasco.



In particolare, afferma il giornale americano, un gran giurì è stato convocato per stabilire se le prove raccolte siano sufficienti per iniziare un processo penale nei confronti del presidente Assad, sostenuto da Russia e Iran, e dal suo fedele capo dell'intelligence, Ali Mamluk.



La procura statunitense, prosegue il giornale, mira a incriminare anche il generale Jamil al Hassan, ora in pensione e non più ai vertici del sistema di sicurezza ma all'epoca dei fatti a capo di una delle agenzie di controllo del governo siriano.



Assad, Mamluk e Hassan, affermano le fonti, potrebbero essere incriminati di crimini di guerra. Secondo il New York Times, sarebbe la prima volta che i vertici del potere siriano vengono accusati di questi crimini da un tribunale americano.









