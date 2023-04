Siria: governo, nessun reintegro a breve nella Lega Araba

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 APR - Il governo siriano ha ammesso che sarà "praticamente impossibile" il reintegro della Siria nella Lega Araba in vista della prossima riunione dell'organizzazione panaraba prevista il 19 maggio a Riad, in Arabia Saudita.



Durante la sua visita ufficiale ad Algeri, il ministro degli Esteri siriano Faysal al Miqdad ha detto che per Damasco "la priorità è ora aggiustare i rapporti bilaterali" con i paesi arabi.



Le dichiarazioni di Miqdad in Algeria, paese che non ha mai rotto le sue relazioni con Damasco, sono state riprese dall'agenzia governativa siriana Sana.



Da Algeri Miqdad si sposta oggi a Tunisi, dove nei giorni scorsi è stata riaperta l'ambasciata siriana in corrispondenza con la riapertura dell'ambasciata tunisina a Damasco dopo più di un decennio di interruzione dei rapporti politici e diplomatici.



Nelle ultime settimane gran parte dei paesi arabi hanno ripreso i rapporti col governo siriano, incarnato dal contestato presidente Bashar al Assad. E questo dopo che, tra il 2011 e il 2012, le relazioni tra Damasco e gli altri governi arabi si erano interrotti a causa della condanna internazionale per la repressione delle proteste popolari anti-governative.



Queste erano scoppiate in Siria nel marzo del 2011 nel contesto delle rivolte arabe, esplose in vari paesi del Nordafrica e del Medio Oriente tra la fine del 2010 e gli inizi del 2011.



Nel 2012 la Siria era stata sospesa dalla Lega Araba. Nei giorni scorsi si è tenuto a Gedda, in Arabia Saudita, un incontro tra Arabia Saudita, Qatar e altri sette paesi arabi per discutere del possibile reintegro della Siria nel consesso inter-arabo.



Il Qatar rimane il principale oppositore, assieme a Marocco e Kuwait, della normalizzazione dei rapporti tra Damasco e la Lega Araba. E questa posizione non sembra essere cambiata all'incontro di Gedda.



"La Lega Araba esiste - ha detto il ministro siriano Miqdad - così come esistono ed esisteranno sempre le differenze all'interno della stessa Lega Araba... la Siria non può accettare di essere presentata come responsabile delle differenze inter-arabe", ha concluso il ministro da Algeri.



(ANSAmed).





