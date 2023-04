(ANSAmed) - ISTANBUL, 17 APR - L'Iran si augura che la propria ambasciata a Riad possa riaprire entro il 9 maggio dopo che nelle scorse settimane è stato firmato a Pechino un accordo per la ripresa delle relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita, interrotte dal 2016. Lo ha fatto sapere il direttore per gli affari del Golfo Persico del ministero degli Esteri di Teheran, Alireza Enayati, durante un'intervista a Irna in cui ha confermato che funzionari sauditi hanno visitato la capitale iraniana e Mashhad per ispezionare le missioni diplomatiche saudite nel Paese nell'ambito dell'accordo per riconciliazione che prevede la riapertura dell'ambasciata e del consolato saudita in Iran. (ANSAmed).





