Governo israeliano sotto pressione su esonero leva per ortodossi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 APR - Il premier Benyamin Netanyahu sta cercando di formulare una nuova legge relativa all'esonero dal servizio militare dei giovani ebrei ortodossi, mentre due partiti che ne rappresentano le istanze minacciano di abbandonare la coalizione di governo se non sarà trovata una formula soddisfacente entro la fine di maggio. Lo riferisce il quotidiano ortodosso 'Shaharit', secondo cui i partiti ortodossi Shas e Unione della Torah trovano insoddisfacente la legge attuale che garantisce un esonero agli studenti di collegi rabbinici impegnati esclusivamente in studi religiosi solo dopo che abbiano raggiunto i 26 anni di età. Coloro che abbandonano gli studi possono essere invece richiamati.



Per venire incontro alle loro esigenze ieri Netanyahu ha indetto una consultazione col ministro della difesa Yoav Gallant e con altri dirigenti del Likud per mettere a punto una nuova legge da far approvare alla Knesset a maggio. Essa, secondo 'Israel ha-Yom', prevede l'abbassamento a 23 anni (oppure a 21) dell'età di esonero dal servizio militare per i giovani ortodossi. In questo modo potrebbero anticipare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Per non accrescere ulteriormente il divario sociale fra israeliani laici ed ortodossi Gallant ha suggerito di incentivare con provvedimenti economici i soldati di leva impegnati in incarichi combattenti e di ridurre il servizio di leva per quelli che hanno compiti amministrativi. Ma 'Shaharit' avverte che la Corte Suprema potrebbe invalidare questa legge ed i partiti ortodossi esigono dal Likud l'assicurazione che anche questo possibile ostacolo sarà aggirato, o rimosso. La radio militare ha appreso che una delle possibilità è che nella legge sia chiarito che questi assestamenti relativi al reclutamento dei giovani israeliani, ortodossi e non, siano solo di carattere "provvisorio", ad esempio per un periodo di dieci anni. (ANSAmed).





