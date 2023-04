(ANSAmed) - BEIRUT, 17 APR - Nelle stesse ore in cui una delegazione di Hamas attende di incontrare i vertici delle autorità saudite in quello che viene definito un significativo passo in avanti nei rapporti tra Riad e movimento armato palestinese, è in arrivo oggi nel regno petrolifero del Golfo il presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen).



Lo riferisce il quotidiano palestinese e panarabo al Quds al Arabi, secondo cui Abu Mazen giunge su invito del regno saudita.



Il leader dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, accompagnato da Khaled Meshaal e Mussa Abu Marzuk, è ufficialmente in Arabia Saudita per compiere la umra, rito legato al pellegrinaggio a Mecca. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed