Barbanti, grazie a Israele per la solidarietà per morte Parini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 APR - "Desidero ricordare, in questo momento di grande dolore per l'Italia e per Israele, lo spirito di umanità che unisce i nostri popoli e che ha portato molti cittadini israeliani a ritenere che ciò che è stato fatto all'Italia è stato fatto a Israele". Lo ha scritto in un intervento pubblicato sul quotidiano Yediot Ahronot, dal titolo 'Grazie Israele', l'ambasciatore italiano in nel Paese Sergio Barbanti ad una settimana dall'attentato terroristico, perpetrato da un arabo-israeliano, che sul lungomare di Tel Aviv ha ucciso Alessandro Parini.



"La sera del 7 aprile, un turista italiano è stato ucciso mentre passeggiava sul lungomare di Tel Aviv. Conosciamo - ha detto Barbanti - i tragici fatti e immaginiamo il dolore che questo ha provocato nella famiglia e negli amici di Alessandro Parini che quella sera ha visto stroncata la sua vita. La dimensione del dolore non è tuttavia l'unica che ha segnato questi giorni".



"Sono stato testimone - ha sottolineato - non solo della solidarietà delle Istituzioni israeliane, ma della commovente generosità di innumerevoli cittadini israeliani, senza alcuna distinzione tra essi, che hanno espresso in diverse maniere il loro cordoglio". "Molti - ha spiegato - hanno inviato doni ai feriti in ospedale. Altri hanno portato fiori e candele sul luogo dell'attacco terroristico. Altri mi hanno scritto. Si è trattato di una tragedia condivisa non solo nella comune condanna di ogni atto terroristico, ma nei sentimenti vissuti indipendentemente dalla nazionalità. Desidero - ha concluso Barbanti - ringraziare tutti coloro che non sono riuscito a raggiungere di persona". (ANSAmed).





