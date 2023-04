Portogallo: tre nuovi giudici costituzionali, crisi risolta

(ANSAmed) - LISBONA, 13 APR - La Corte costituzionale portoghese ha tre nuovi giudici, sono stati eletti dai restanti dieci giudici costituzionali e si insedieranno ufficialmente il prossimo 25 aprile.



Sembrerebbe essere giunta così alla fine la crisi istituzionale che si trascinava all'interno del supremo tribunale del Portogallo, creando non poco malessere. I tre giudici uscenti, fra cui lo stesso presidente, João Caupers, e il suo vice Pedro Machete, avevano infatti concluso il secondo e ultimo mandato da tempo (più di un anno e mezzo nel caso del vicepresidente), ma non si riusciva a eleggere i successori. A maggio dell'anno scorso aveva fatto molto discutere la candidatura (poi bocciata dopo proteste anche in strada, di fronte al tribunale) del giurista Almeida Costa, autore di un saggio del 1984 in cui manifestava posizioni rigidamente antiabortiste (perfino in caso di stupro). Ma lo stallo attuale, aveva rivelato la stampa portoghese più di recente, sembrava dovuto a una guerra tra le facoltà di Diritto di Lisbona e Coimbra. E sta già facendo discutere la nomina del giudice proveniente dall'ateneo di Coimbra, che proprio pochi mesi fa ha pubblicato un saggio in cui difende l'incostituzionalità dell'eutanasia. Il 31 marzo scorso il Parlamento portoghese ha approvato per la quarta volta una legge sulla morte medicalmente assistita, già bocciata in precedenza da un veto presidenziale e da due sentenze negative della Corte, che molto probabilmente tornerà a esprimersi su questa nuova stesura della legge. (ANSAmed).





