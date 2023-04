Gerusalemme: il Patriarcato ortodosso contro restrizioni Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 APR - Il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme, insieme ai capi delle Chiese cristiane, ha protestato contro le "continue imposizioni di sempre maggiori restrizioni riguardo la cerimonia del 'Fuoco santo'", cerimonia sacra che precede al Santo Sepolcro la Pasqua ortodossa che cade il prossimo 16 aprile. Per questo, ha chiesto alle autorità israeliane di intervenire per consentire "ai Cristiani la libertà di culto".



Dopo aver sottolineato che i pellegrini giungono da tutto il mondo e che il numero ammesso dalla polizia quest'anno è di 1800 fedeli, il Patriarcato ha denunciato che le restrizioni "non necessarie impattano profondamente sul benessere spirituale, morale e religioso della libertà delle comunità cristiane di Gerusalemme così come dei credenti di tutto il mondo".



"La polizia israeliana sostiene che queste restrizioni sono per motivi di sicurezza. Ma - ha aggiunto - non lo sono. La chiesa ha sempre affrontato in modo sicuro e senza intoppi un numero di oltre cinque volte superiore ai fedeli ammessi quest'anno".



Intanto Wadie Abunassar, portavoce e consigliere dell'Assemblea degli Ordinari cattolici in Terra Santa, su twitter ha denunciato che ebrei religiosi hanno "sputato sui cristiani" in Città Vecchia a Gerusalemme. Abunassar - che ha diffuso due video al proposito - ha detto che "la condanna non è più sufficiente: le persone dovrebbero essere ritenute responsabili". (ANSAmed).





