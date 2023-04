Bahrain e Qatar riprendono i rapporti diplomatici

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 APR - Il Qatar e il Bahrain hanno annunciato oggi la ripresa dei rapporti diplomatici bilaterali dopo anni di interruzione delle relazioni in seguito a tensioni politiche regionali. Lo riferiscono i governi di Manama e di Doha con comunicati diffusi tramite le rispettive agenzie di stampa governative.



L'accordo è stato raggiunto in queste ore durante le riunioni in corso in Arabia Saudita tra i rappresentanti dei sei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo.



Il Bahrain si era associato nel 2017 alla decisione dell'Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti di interrompere i rapporti col Qatar accusando il paese di sostenere gruppi estremisti nella regione, con riferimento alla Fratellanza musulmana.



Più di due anni fa però Arabia Saudita e Qatar si erano riconciliati con una iniziativa seguita in seguito da Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Il Bahrain rimaneva fino a oggi l'unico dei quattro paesi a non aver ripreso rapporti diplomatici e politici con Doha.



Le relazioni tra i due paesi sono tradizionalmente tesi a causa delle controversie per la spartizione delle acque territoriali nel Golfo.



La normalizzazione dei rapporti tra Qatar e Bahrain giunge in un momento di ripresa delle relazioni diplomatiche e politiche su scala regionale: Iran e Arabia Saudita dopo 7 anni; la Siria con i vari paesi arabi dopo più di un decennio; il riavvicinamento tra Siria e Turchia. (ANSAmed).





