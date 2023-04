(ANSAmed) - PRISTINA, 13 APR - Kosovo e Albania hanno concluso un accordo che consente la libera circolazione dei cittadini dei due Paesi che vivono nelle zone di confine. Come ha riferito il premier kosovaro Albin Kurti, a sottoscrivere l'accordo sono stati a Tirana i rappresentanti dei rispettivi ministeri dell'interno. Da oggi oltre 200 mila cittadini del Kosovo e del'Albania che vivono in aree fino a 30 km dal confine terrestre fra i due Paesi hanno il diritto di attraversare liberamente la frontiera e di soggiornare nella zona di confine per motivi sociali, familiari, culturali o di altro genere. Tale accordo - ha osservato Kurti in un post su Facebook - rafforza e approfondisce la cooperazione tra i due Paesi e facilita l'interazione dei cittadini su entrambi i lati del confine. Per domani a Djakovica, in Kosovo, è in programma ua nuova seduta congiunta dei governi di Pristina e Tirana. La stragrande maggioranza della popolazione del Kosovo (circa 2 mln) - proclamatosi indipendente dalla Serbia nel febbraio 2008 - è di etnia albanese e religione musulmana. La minoranza serba, circa 120 mila persone, è concentrata nel nord del Paese e in diverse enclavi sparse sul territorio. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed