Yemen: media, al via giovedì lo scambio di 877 prigionieri

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 APR - Si svolgerà a partire da giovedì l'atteso scambio di prigionieri tra le fazioni yemenite in guerra, sostenute rispettivamente da Iran e Arabia Saudita.



L'accordo, mediato dall'Oman e dalle Nazioni Unite, e facilitato dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), è stato raggiunto nell'ambito dei negoziati di pace in corso tra forze lealiste filo-saudite e quelle Houthi filo-iraniane. Lo riferiscono media panarabi e yemeniti citando rappresentanti delle due parti. Lo scambio include 877 prigionieri nelle carceri Houthi e in quelle delle forze lealiste. Dopodomani i primi voli organizzati dal Cicr trasferiranno i prigionieri su scala locale: tra Sanaa, capitale yemenita controllata dagli Houthi appoggiati dall'Iran, e Aden, capitale di fatto del governo lealista sostenuto dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti. Venerdì ci saranno i voli su scala regionale: tra Sanaa e Riad, in Arabia Saudita; tra Abhaa, in Arabia Saudita, e Sanaa; oltre ad altri voli tra Sanaa e le città yemenite di Mokha e Maarib. (ANSAmed).





