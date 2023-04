Kosovo: capo missione Onu, attuare gli accordi del dialogo

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 APR - L'importanza del rispetto degli accordi sul Kosovo, trasformando in azioni concrete gli obblighi e gli impegni politici assunti in sede di dialogo, è stata sottolineata dal capo della missione dell'Onu in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh, che oggi ha incontrato a Belgrado il presidente serbo Aleksandar Vucic.



La diplomatica libanese, che ieri aveva visto la premier Ana Brnabic e il ministro degli esteri Ivica Dacic, ha insistito sulla necessità di proseguire nel negoziato sotto l'egida Ue, al fine di pervenire alla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, e a un accordo che vada a vantaggio di entrambe le comunità del Kosovo: quella albanese e quella serba.



Vucic ha definito difficile e complessa la situazione della sicurezza in Kosovo, dove a suo dire proseguono provocazioni e attacchi ai danni della popolazione serba, da ultimo il ferimento di un serbo raggiunto da colpi d'arma da fuoco ieri sera nel nord. Un episodio fermamente condannato dalla dirigenza di Belgrado e che ha fatto risalire la tensione interetnica in Kosovo.



La Serbia chiede il ritiro delle unità di polizia kosovara dal nord a maggioranza serba, nel rispetto degli accordi raggiunti in sede di dialogo. La missione di Caroline Ziadeh a Belgrado si è svolta in vista della sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che il 27 aprile discuterà il rapporto periodico del segretario generale Antonio Guterres sull'attività dell'Unmik. (ANSAmed).





