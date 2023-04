Vucic, del piano Ue sul Kosovo accettiamo solo alcune cose

BELGRADO - La Serbia attuerà alcune parti della proposta europea di accordo sul Kosovo, altre no. Lo ha detto il presidente Aleksandar Vucic, sottolineando di averlo spiegato chiaramente a tutti i leader occidentali. "L'ho detto in faccia a tutti. A Macron, a Scholz, a Blinken", ha affermato il presidente parlando alla tv pubblica Rts. A più riprese Vucic e l'intera dirigenza serba hanno messo in chiaro le linee rosse che Belgrado ritiene invalicabili - nessun riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e fermo no all'ammissione di Pristina alle Nazioni Unite. Nella proposta europea di accordo non si parla di mutuo riconoscimento fra Serbia e Kosovo, come richiesto da Pristina, ma si afferma che Belgrado non dovrà opporsi all'ingresso del Kosovo alle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite. Per Vucic tuttavia, la dirigenza kosovara e i leader occidentali che appoggiano il piano europeo, vedono tale documento come un piano per il "Kosovo indipendente". Cosa questa che Belgrado non può accettare. "Fino alla fine del mio mandato il Kosovo farà parte della Serbia. Dopo di me, chiedete a qualcun altro", ha detto Vucic, che è al secondo mandato da presidente e che per legge non potrà ricandidarsi.