(ANSAmed) - ISTANBUL, 07 APR - "Condanniamo gli attacchi di Israele contro la moschea di al-Aqsa" a Gerusalemme "durante il mese di Ramadan". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Serghei Lavrov ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. "L'atteggiamento della polizia israeliana è inumano", ha aggiunto Cavusoglu parlando di un "inaccettabile uso sproporzionato delle forza" in questi giorni da parte delle forze di sicurezza israeliane. "Gerusalemme est dovrebbe essere la capitale della Palestina in un contesto di due Stati", ha aggiunto il ministro degli Esteri turco.



La questione palestinese, la moschea di al-Aqsa e Gerusalemme sono "linee rosse per la Turchia", ha detto Cavusoglu chiedendo ad Israele di fermare immediatamente gli attacchi e affermando che Ankara "non scenderà mai a compromessi su questo".



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed