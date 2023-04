Saied: 'Il vero dialogo nazionale in Tunisia solo in Parlamento'

TUNISI - Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, ha risposto negativamente all'appello lanciato da Sindacato generale tunisino del Lavoro (Ugtt), Lega Tunisina per i Diritti Umani (Ltdh), 'Ordine Nazionale degli Avvocati (Onat) e Forum tunisino per l'economia e i diritti economico sociali (Ftdes), per un'iniziativa di salvezza e dialogo nazionale per far uscire il Paese dalla crisi.



Saied, da Monastir, dove ha partecipato alle celebrazioni per il 23mo anniversario della morte di Habib Bourguiba, ha spiegato alla stampa" il vero dialogo nazionale avrà luogo nel nuovo parlamento sotto l'emiciclo del Bardo" e che quindi ogni altra iniziativa del genere non ha più senso. Il presidente della Ltdh, Bassem Trifi aveva indicato, il 4 aprile, che l'iniziativa di salvataggio avviata in collaborazione con Ugtt, Onat e Ftdes, era in fase di finalizzazione e che l'annuncio ufficiale del contenuto dell'iniziativa e la sua rivelazione al pubblico sarebbe avvenuto la prossima settimana e che le organizzazioni avrebbero prima voluto sottoporlo al presidente Saied.