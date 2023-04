Cresce la tensione, attacchi Israele contro Libano e Gaza

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 07 APR - Altissima tensione fra Israele, Libano e Hamas. L'esercito di Israele ha annunciato "attacchi in Libano", da cui giovedì sono stati lanciati almeno razzi verso lo Stato ebraico e nella Striscia di Gaza. Violente esplosioni sono state udite nella regione di Tiro, nel sud del Libano. Secondo il portavoce militare, sono stati più di 10 i siti di Hamas colpiti dall'aviazione israeliana a Gaza, mentre nel sud del Libano ne sono stati attaccati tre. Un'escalation, questa, iniziata con l'0incursione dei corpi speciali israeliani sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme che ha innsecato scontroi e disordini.



Uno dei razzi lanciati dalla Striscia di Gaza contro lo Stato ebraico, ha detto il portavoce, , ha colpito una casa a Sderot ma senza vittime: 14 sono caduti in area aperta, 8 sono stati intercettati, 12 sono caduti in mare e 9 dentro la Striscia.



L'esercito ha istruito i residenti attorno alla Striscia di restare nei rifugi fino a nuovo ordine.



Israele ha affermato che sta prendendo di mira obiettivi di Hamas, con attacchi iniziati intorno alle 3:30 ora italiana.



Un residente del campo profughi palestinese di Rachidiye, presso Tiro, in Libano, ha affermato che "almeno due proiettili sono caduti vicino al campo". Un corrispondente dell'Afp in questa regione ha detto che una granata è caduta sul tetto di una casa in una piantagione, provocando danni materiali.



Negli attacchi della scorsa notte dell'aviazione israeliana sono stati colpiti diversi siti '"della resistenza", fra cui basi di fazioni armate e posti di osservazione, alcuni dei quali situati a Khan Yunes, nel sud della striscia. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Maan.



Fonti locali aggiungono che nel rione di Sajaya un edificio è crollato: possibilmente perchè situato nelle vicinanze di un tunnel. Gli attacchi, ha aggiunto Maan, hanno inoltre riguardato due zone aperte nella striscia di Gaza (a Beit Hanun e ad al-Zaytun). Si tratterebbe delle aree dove, secondo Israele, si trovavano tunnel militari di Hamas. In questi attacchi non ci sono state vittime.



Durante la notte diverse formazioni hanno reso noto di aver preso parte ai combattimenti. Il braccio armato di Hamas ha annunciato fra l'altro di aver diretto il fuoco contro velivoli israeliani impegnati nei bombardamenti. L'ala militare del Fronte democratico per la liberazione della Palestina ha comunicato di aver sparato una salva di razzi verso il vicino kibbutz israeliano di Nativ ha-Assarà.



Nel frattempo, rilevano i media locali, la leadership politica di Hamas segue gli sviluppi da Beirut. Ieri il suo capo Ismail Haniyeh ed il suo vice Sallah al-Aruri hanno avuto un incontro con diversi esponenti, fra cui il leader della Jihad islamica Ziad Nahale. (ANSAmed).





