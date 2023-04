Tunisia: presidente Saied, respingiamo i diktat dell'Fmi

TUNISI - "Per quanto riguarda l'Fmi, i diktat dall'estero che portano solo a un ulteriore impoverimento sono inaccettabili, l'alternativa è contare su noi stessi, siamo un Paese sovrano". Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied in una cerimonia a Monastir, a proposito delle riforme richieste come condizione per ottenere il prestito del Fondo Monetario Internazionale.

"Se volete vendere la Tunisia all'estero, questo non accadrà. Le nostre scelte devono venire dal popolo. La Tunisia è un Paese dotato di meccanismi che ne assicurano la prosperità", ha detto rivolgendosi ai suoi avversari politici.

"La Tunisia, come ho detto qualche giorno fa, non è un semplice dossier. E' un Paese. Non siamo pronti a cedere un solo granello di sabbia, una sola goccia d'acqua o anche una sola brezza d'aria dal nostro caro Paese", ha detto Saied alla stampa in occasione delle celebrazioni per il 23esimo anniversario della morte dell'ex presidente e padre fondatore della moderna Tunisia, Habib Bourghiba.

"Abbiamo i mezzi e le capacità per trasformare in realtà la volontà del popolo e i diritti di ogni cittadino", ha aggiunto.

Il leader tunisino ha poi denunciato che "ci sono gruppi di pressione e di bande mafiose ancora influenti all'interno dello Stato e che stanno cercando di minarlo e di danneggiare i cittadini".