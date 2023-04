Migranti: in arrivo norme per incentivare le intese per rimpatri

(ANSAmed) - ROMA, 6 APR - Nel decreto flussi per l'ingresso di lavoratori stranieri, previsto dal decreto migranti, potranno essere compresi "apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito", come ad esempio la Libia. In più una quota potrà essere riservata a "stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio". Lo prevede un emendamento approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, secondo una riformulazione proposta dal governo, che ha così unito due proposte diverse delle opposizioni e della Lega, cosa che ha provocato le critiche del Pd che ha abbandonato i lavori.



"Pd, Avs ed anche Fi (con Mario Occhiuto) avevano presentato tre identici emendamenti che proponevano di assegnare una quota del decreto flussi ad "apolidi e rifugiati" riconosciuti dall'Onu, in Paesi di transito. Un emendamento pensato per gli profughi che in Libia sono rinchiusi nei centri per migranti ma a cui Unhcr ha riconosciuto i requisiti di rifugiato politico, e ciò nonostante costretti a tentare la traversata del Mediterraneo su gommoni. Tuttavia il governo, con il sottosegretario Nicola Molteni, ha proposto una riformulazione in cui a questa misura se ne aggiungesse una seconda, proposta da un altro emendamento della Lega, contestato dalle opposizioni. La proposta prevede che nel decreto flussi ci sia un occhio di riguardo per quegli Stati che collaborano con l'Italia sottoscrivendo intese in tema di rimpatri. Alla fine la maggioranza ha approvato l'emendamento riformulato. (ANSAmed).





