Netanyahu, siamo per lo status quo e calma a Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 APR - Israele "opera per mantenere lo status quo e calmare gli animi sul Monte del Tempio". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu sugli incidenti la notte scorsa sulla Spianata delle moschee a Gerusalemme, il Monte del tempio per gli ebrei. Netanyahu ha poi spiegato che "fedeli musulmani hanno riferito che estremisti islamici si sono barricati nella Moschea, che li hanno rinchiusi nel posto ed hanno impedito ad altri fedeli di raggiungere la Moschea per pregare".



Il premier ha poi sostenuto che quanti si erano barricati nella moschea al-Aqsa si erano dotati di "mezzi da combattimento, pietre e fuochi d'artificio".



"Dopo che sono falliti tentativi di dialogo delle autorità con gli estremisti, che si sono rifiutati di far entrare fedeli musulmani nella moschea e che anzi hanno minacciato di disturbare le preghiere odierne del mezzogiorno, le forze di sicurezza - ha affermato Netanyahu - sono state costrette ad agire per riportare l'ordine".



"Israele - ha concluso - si impegna a garantire la libertà di culto, il libero accesso a tutte le religioni e a mantenere lo status quo nel Monte del Tempo, e non consentirà ad estremisti violenti di alterare questa situazione". (ANSAmed).





