(ANSAmed) - TEHERAN, 05 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian e l'omologo saudita Faisal bin Farhan si incontreranno domani in Cina. Lo fa sapere l'agenzia iraniana Irna. I due ministri hanno in programma di discutere la messa in pratica dell'accordo tra Riad e Teheran, trovato a Pechino il 10 marzo, per la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi che si erano interrotte nel 2016 in seguito ad un attacco da parte di fondamentalisti contro l'ambasciata saudita nella capitale iraniana, in risposta all'esecuzione di un predicatore sciita in Arabia Saudita. Riad e Teheran hanno pianificato di riaprire le ambasciate nei rispettivi Paesi entro due mesi dalla firma del patto del 10 marzo, che è stato trovato con la mediazione della Cina. (ANSAmed).





