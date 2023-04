Iran, abbiamo sostenuto il processo di pace in Yemen da subito

(ANSAmed) - TEHERAN, 05 APR - L'Iran ha dato importanza e lottato per il processo di pace in Yemen fin da quando è iniziata la guerra nel Paese. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani su Twitter dopo che l'inviato speciale degli Stati Uniti in Yemen ha chiesto a Teheran di appoggiare il processo di pace per aiutare a risolvere il conflitto yemenita.



È soddisfacente sentire parlare del processo di pace in Yemen da parte del rappresentante del governo americano, ha aggiunto Kanani.



Il conflitto, tra le milizie sciite degli Houthi appoggiate dall'Iran contro una coalizione di Paesi del Golfo guidata dall'Arabia Saudita e sostenuta dagli Usa, è iniziato nel 2015.



La coalizione riconosce il presidente yemenita Abd Rabbu Mansour Hadi. (ANSAmed).





