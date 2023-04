Damasco apre a nuovi colloqui con Ankara

BEIRUT - Il governo siriano ha aperto alla possibilità di proseguire i negoziati, mediati da Russia e Iran, per la normalizzazione dei rapporti con la Turchia dopo 12 anni di conflitto armato interno alla Siria e che vede coinvolta direttamente anche Ankara.



Lo si apprende dall'agenzia governativa siriana Sana che riporta le dichiarazioni rilasciate a Mosca, dal vice ministro degli esteri siriano Ayman Susan.



Susan ha guidato nei giorni scorsi la delegazione di Damasco in Russia dove si è svolto ieri l'incontro quadripartito tra vice ministri degli esteri di Siria, Turchia, Iran e Russia.



L'incontro di ieri era stato aperto dal ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov.



La Russia preme da mesi perché i governi turco e siriano tornino ad avere rapporti diplomatici e politici come accadeva fino al 2011, anno dello scoppio delle violenze armate in Siria poi degenerate in un conflitto su scala regionale e internazionale.



La Turchia è presente militarmente nel nord-ovest e nel nord-est della Siria. Il vice ministro Susan ha ricordato che la Turchia deve ritirarsi dai territori siriani e deve interrompere il suo sostegno al "terrorismo".



Ma il rappresentante di Damasco ha anche detto, citato dalla Sana, che il suo governo è intenzionato a proseguire i dialoghi con la Turchia, mediati da Iran e Russia alleati della Siria, per una ricomposizione dei rapporti bilaterali. (ANSAmed).