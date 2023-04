Tajani, in Tunisia servono riforme, ora aiutiamo la popolazione

(ANSAmed) - ROMA, 4 APR - "Abbiamo sempre detto che in Tunisia le riforme andavano fatte, ma non possiamo neanche abbandonare il popolo tunisino che soffre. Dobbiamo aiutare i tunisini ad uscire da questo momento di difficoltà economica.



Dobbiamo guardare all'Africa con gli occhiali africani e non con quelli europei. Dobbiamo insistere sulle riforme ma non commettere l'errore fatto con la primavera araba, quando dietro le file dei manifestanti c'erano i Fratelli musulmani. I finanziamenti italiani sono 100 milioni che verranno dati alle imprese, c'è un controllo, non regaliamo i soldi al governo del momento". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla Stampa estera a Roma.



"Noi chiediamo sui migranti un maggior impegno europeo - ha aggiunto il ministro perché le coste italiane sono frontiere europeo. Siamo preoccupati per il corridoio balcanico. Per quanto riguarda le Ong abbiamo dato delle regole. Abbiamo detto che non possono fare i taxi del mare. Non c'è stato nessun accanimento contro le Ong, neanche l'impedimento a salvare i migranti. Guardia costiera e guardia di finanza fanno egregiamente il loro lavoro". (ANSAmed).





