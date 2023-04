Onu, la Tunisia ponga fine a odio razzista e violenze

(ANSAmed) - GINEVRA, 04 APR - Un Comitato delle Nazioni Unite ha oggi esortato le più alte autorità tunisine a condannare pubblicamente ogni 'incitamento all'odio razzista da parte di politici e personaggi pubblici e privati e combattere ogni forma di discriminazione razziale e violenza razzista.



In una dichiarazione rilasciata nell'ambito della procedura di allarme e di azione urgente, il Comitato Onu per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) si è detto allarmato per le osservazioni fatte dal presidente tunisino Kais Saied a fine febbraio, che ha parlato di "orde di migranti illegali" in arrivo dai paesi africani sub-sahariani come parte di "un piano criminale per cambiare la composizione del panorama demografico tunisino". Tali dichiarazioni sono state fonte "di violenze, crimini e pratiche inaccettabili", afferma il Comitato Onu in una dichiarazione pubblicata a Ginevra. Per il Comitato, tali osservazioni violano Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.



L'ondata di incitamento all'odio è sfociata in atti di violenza contro i i migranti sub-sahariani, inclusi attacchi fisici e sgomberi dalle loro case e dai loro posti di lavoro. Il Comitato esprime in particolare allarme per le segnalazioni di numerosi arresti arbitrari di questi migranti, tra cui donne, bambini e studenti, e di un aumento dell'incitamento all'odio razziale o xenofobo sui social network e su altri media. Il Comitato chiede alla Tunisia di porre immediatamente fine agli arresti e alle detenzioni collettive di migranti, rilasciare coloro che sono detenuti arbitrariamente, in particolare donne e bambini, di indagare su tali casi, di consentire a coloro che scelgono di presentare domanda di asilo di farlo e di adottare misure per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione razziale.



(ANSAmed).





