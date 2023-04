Negoziatori di Serbia e Kosovo a Bruxelles, focus su attuazione

(ANSAmed) - BRUXELLES, 04 APR - L'accordo sulla normalizzazione delle relazioni tre Serbia e Kosovo entra nella fase attuativa. L'implementazione degli obblighi concordati dai leader dei due Paesi dei Balcani sarà al centro della riunione in corso a Bruxelles dei capi negoziatori di Serbia e Kosovo: rispettivamente Petar Petkovic e Besnik Bislimi, con la mediazione dell'inviato speciale Ue per i Balcani Occidentali, Miroslav Lajcak.



Si tratta del primo incontro dopo il round negoziale nell'ambito del dialogo Belgrado-Pristina avvenuto lo scorso 18 marzo nella cittadina di Ohrid, in Macedonia del Nord. In quell'occasione, il premier del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, hanno concordato sull'allegato di attuazione della proposta europea per normalizzare le relazioni tra i due Stati, dopo che una prima intesa era stata raggiunta a fine febbraio a Bruxelles sul testo di base della proposta. L'incontro odierno avviene in un contesto segnato da nuove tensioni nel Kosovo del Nord a maggioranza serba.



Negli ultimi giorni, sono state incendiate diverse auto, probabilmente di proprietà di serbi che hanno accettato di reimmatricolarle, cambiando la targa serba in quella ufficiale kosovara Rks, come richiesto dalle autorità di Pristina. La Srpska Lista, il principale partito della minoranza serba in Kosovo, strettamente legato a Belgrado, ha deciso, inoltre, di boicottare le elezioni locali in programma il 23 aprile in segno di protesta per la mancata creazione della Comunità delle municipalità a maggioranza serba in Kosovo e per il mancato ritiro dal nord delle unità della polizia speciale kosovara.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed