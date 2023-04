Kosovo: Kurti con inviati europei su dialogo e ipotesi accordo

(ANSAmed) - PRISTINA, 04 APR - Le prospettive del dialogo con Belgrado e l'attuazione della proposta europea di accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra le parti sono state al centro di un incontro che il premier kosovaro Albin Kurti ha avuto oggi a Pristina con gli inviati speciali per i Balcani occidentali dei governi tedesco e austriaco, Manuel Sarrazin e Johannes Ajgner. Al colloquio ha preso parte anche l'ambasciatore tedesco Joern Rohde.



Successivamente i tre diplomatici hanno incontrato nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica i vertici di Srpska Lista, il maggior partito della minoranza serba in Kosovo. Agli inviati è stata ribadita la necessità di creare rapidamente la Comunità delle municipalità a maggioranza serba in Kosovo, insieme alla denuncia delle 'repressioni' subite dalla popolazione serba ad opera della dirigenza di Pristina. Ieri gli inviati europei avevano visto la presidente del Kosovo Vjosa osmani. Gli incontri odierni si sono tenuti in concomitanza con il nuovo round del dialogo facilitato dalla Ue in corso oggi a Bruxelles, dove i due capi delegazione - il serbo Petar Petkovic e il kosovaro Besnik Besljimi - discutono con il mediatore Ue Miroslav Lajcak le modalità e i tempi di attuazione dell'ipotesi di intesa sulla proposta europea di accordo. (ANSAmed).





