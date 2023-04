Tunisia: Saied assente da giorni, opposizione chiede notizie

(ANSAmed) - TUNISI, 03 APR - Il presidente tunisino Kais Saied non compare in pubblico dal 23 marzo scorso, fotografato in occasione dell'uscita da una moschea per la rituale preghiera serale del Ramadan. La sua assenza sta alimentando sui social e sui media voci preoccupate sul suo stato di salute, in particolare per via di un suo ricovero nei giorni scorsi all'ospedale militare della capitale. E anche l'opposizione ne ha chiesto conto. Finora, nessuna risposta ufficiale è arrivata dalle autorità per chiarire la situazione.



Ieri, il ministro della Sanità, Ali Mrabet, non ha risposto alla domanda diretta postagli da un giornalista della Radio Mosaique Fm. Il presidente del Fronte di Salute Nazionale, principale coalizione dell'opposizione, Ahmed Nejib Chebbi, ha chiesto oggi al governo, in occasione di una conferenza stampa, di fornire chiarimenti in ordine allo stato di salute del presidente. "Siamo a conoscenza, dal primo giorno, della malattia del Capo dello Stato ma abbiamo preferito aspettare perché la nostra lotta contro di lui è politica, ma oggi quando alcuni media hanno iniziato ad affrontare l'argomento, abbiamo deciso di parlarne", ha detto Chebbi, ripreso da Mosaique Fm.



(ANSAmed).





