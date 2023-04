(ANSAmed) - ROMA, 03 APR - Sulla Tunisia "credo che ci stiamo orientando nella giusta direzione. Mi sembra che ci sia un atteggiamento più disponibile da parte di Stati Uniti, Francia e dopo la visita di Gentiloni a Tunisi anche da parte Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a margine della ministeriale sui Balcani occidentali alla Farnesina, parlando dei finanziamenti europei e dell'Fmi da erogare alla Tunisia. L'Italia, nel frattempo, fornirà 100 milioni, di cui 50 per le pmi tunisine, ha reso noto.



La proposta italiana di un primo finanziamento e di legare la seconda tranche alle riforme "può essere un modo per dimostrare la buona volontà dei paesi amici della Tunisia e dell'Fmi e contemporaneamente chiedere le riforme", ha sottolineato Tajani, ricordando che il governo italiano è in "costante contatto con il governo tunisino". Nel (ANSAmed).





