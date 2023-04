(ANSAmed) - ROMA, 03 APR - "Tutti i paesi dei Balcani occidentali sono fortemente impegnati nel rinviare gli irregolari nei paesi d'origine, stiamo lavorando per non avere un'eccessiva liberalizzazione visti dei paesi extraeuropei. C'è un comune impegno nel difendere le frontiere esterne e combattere la criminalità responsabile della tratta di esseri umani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a margine della ministeriale sui Balcani occidentali alla Farnesina.



"Tutti quanti i Paesi sono disposti a intervenire per contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. C'è una buona sintonia", ha sottolineato. (ANSAmed).





