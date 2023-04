Hamas mette in guardia da 'sacrifici ebraici' sulla Spianata

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 APR - In occasione della Pasqua ebraica, che inizierà il 5 aprile, Hamas ha messo in guardia Israele dal consentire lo svolgimento di sacrifici rituali di capretti nell'ambito della Spianata delle Moschee di Gerusalemme, che per gli ebrei è il Monte del Tempio.



All'origine dell'avvertimento c'è stata una cerimonia condotta ieri presso la Porta dell'immondizia della Città vecchia da un gruppo di ebrei nazionalisti che indossavano i paramenti dei Sacerdoti del tempio e che, secondo Haaretz, hanno sgozzato un capretto in base alle regole in uso in tempi biblici. Oggi inoltre la polizia israeliana ha fermato un nazionalista ebreo che, secondo informazioni di intelligence, stava preparando un altro sacrificio nella Città vecchia di Gerusalemme.



"Noi avvertiamo gli occupanti - ha annunciato Hamas da Gaza - che devono astenersi da qualsiasi sacrificio nella moschea al-Aqsa e da ogni altro gesto sconsiderato. Sarebbe come gettare benzina sul fuoco ed Israele sarebbe responsabile degli spargimenti di sangue". Hamas ha anche fatto appello ai fedeli palestinesi a presidiare in massa la Spianata.



Un'opposizione categorica all'ingresso di ebrei sul Monte del Tempio è stata ribadita oggi dal rabbino capo (sefardita) Yitzhak Yossef. Le cerimonie dei nazionalisti ebrei relative ai sacrifici rituali sono, a suo parere, "fonte di agitazione, e molto pericolose". (ANSAmed).





