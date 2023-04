(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 APR - In occasione della settimana pasquale ebraica l'esercito israeliano ha preannunciato la chiusura dei valichi con la Cisgiordania e con Gaza, nelle giornate iniziali ed in quella finale. La prima chiusura sarà imposta dalle ore 17 del 5 aprile e terminerà a mezzanotte dell'8 aprile. Tuttavia venerdì 7 aprile i palestinesi della Cisgiordania potranno entrare a Gerusalemme per partecipare alle preghiere del Ramadan. L'11 aprile - ha precisato l'esercito - i valichi saranno nuovamente chiusi dalle ore 17, fino alla fine del 18 aprile. Sono previste deroghe per casi umanitari o per casi di carattere eccezionale. (ANSAmed).





