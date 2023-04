(ANSAmed) - NEW YORK, 31 MAR - La società di Jared Kushner, l'ex consigliere e genero di Donald Trump, ha ricevuto investimenti per centinaia di milioni di dollari da fondi degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar, secondo quanto riporta il New York Times. Il giornale sottolinea che le risorse mostrano come Kushner e altri alleati dell'ex presidente abbiano cercato di capitalizzare sulle strette alleanze con il mondo arabo costruite durante la presidenza del tycoon. (ANSAmed).





