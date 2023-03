(ANSAmed) - BRUXELLES, 28 MAR - "Con il voto di oggi il Parlamento europeo ha completato tutti i fascicoli del patto di migrazione e asilo. Ora disponiamo di un mandato forte con cui avviare i negoziati con il Consiglio e raggiungere un risultato entro il prossimo anno. Non si deve più perdere tempo". Lo scrive via Twitter la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, dopo l'approvazione dei quattro testi sulla migrazione in Commissione Libertà civili del Pe.(ANSAmed).





