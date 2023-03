Libano: dietrofront di Miqati, ora legale in vigore da giovedì

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 MAR - Dopo le forti polemiche dei giorni scorsi, il premier uscente libanese Najib Miqati ha deciso oggi di rivedere la decisione di posticipare l'introduzione dell'ora legale alla fine di Ramadan, il mese islamico del digiuno che si concluderà attorno al 20 aprile, annunciando che il nuovo orario entrerà invece in vigore da giovedì prossimo.



Lo si apprende dai media libanesi che citano un comunicato del consiglio dei ministri riunitosi a Beirut in una seduta straordinaria proprio per far discutere di questo controverso tema.



L'annuncio aveva provocato polemica e caos nel Libano, già alle prese con le difficoltà senza precedenti per la peggiore crisi finanziaria della sua storia. Il Paese è da decenni governato da una oligarchia composto da leader politico-confessionali, ciascuno a capo di clientele e affiliazioni determinate sulla comune appartenenza alla comunità religiosa. Per cui le questioni politiche e istituzionali in Libano sono fortemente influenzate dal discorso confessionale e dalla contrapposizione tra cattolici maroniti, musulmani sunniti, musulmani sciiti, drusi, cristiani ortodossi e altre comunità. In questo contesto, la decisione presa in maniera arbitraria da Miqati, musulmano sunnita, assieme al presidente del parlamento Nabih Berri, musulmano sciita, di non adeguarsi per la prima volta dopo un quarto di secolo al cambio mondiale di ora, tra sabato e domenica scorsi, aveva suscitato la levata di scudi di diverse istituzioni e ambienti della società, vicini agli ambienti cristiani. (ANSAmed).





