(ANSAmed) - BRUXELLES, 24 MAR - "Ho invitato la premier italiana a visitare Atene prima delle elezioni generali" in programma a maggio "per discutere l'intera agenda delle questioni bilaterali, è stata felice di ricevere l'invito". Lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis al termine dell'Eurosummit, riferendo che Atene e Roma sono "molto vicine" sulla riforma delle regole fiscali Ue e "sulle grandi sfide della questione dei rifugiati e della migrazione".



"Anche l'Italia è in prima linea ed è vittima dei trafficanti che sfruttano le vite umane" trasportandole "nel Mediterraneo centrale dalla Libia e dalla Siria", ha evidenziato il leader greco dopo l'incontro bilaterale con Meloni a margine del Consiglio Ue.(ANSAmed).





