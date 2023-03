Tajani, serve un rapido intervento dell'Fmi in Tunisia

ROMA - Ai colleghi europei ho "chiesto un'azione forte della Ue nei confronti della Tunisia, nel rispetto della sensibilità del popolo tunisino e della sovranità del Paese. Serve un rapido intervento dell'Fmi, ho già sensibilizzato la direttrice (del fondo Kristalina, ndr) Georgieva e tornerò a parlarle oggi. L'Italia continuerà a fare la sua parte". Lo ha detto il ministro Antonio Tajani in audizione alle commissioni Esteri di Camera e Senato sugli esiti dell'ultimo Consiglio Esteri Ue. Anche "l'Ue - ha sottolineato - è chiamata a dare sostegno economico" alla Tunisia, la cui grave crisi economica "mina la stabilità sociale".



Per assistere la Tunisia "ho proposto di dividere i contributi in tranche da consegnare in base alle riforme che vengono fatte". Lo ha detto il ministro Antonio Tajani in audizione alle commissioni Esteri di Camera e Senato sugli esiti dell'ultimo Consiglio esteri Ue. Tajani ha ricordato che la situazione critica sul fronte economico e sociale in Tunisia ha gravi effetti anche sulle partenze dei migranti, perché si registra una "porosità delle frontiere" che ha portato ad un "incremento" dei flussi.