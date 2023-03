Kosovo: ok Commissione Pe a esenzione visti entro 2024

BRUXELLES - Con 47 voti favorevoli, 8 contrari e 4 astenuti, la commissione per le libertà civili del Parlamento europeo ha approvato un accordo sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con il Kosovo. Le nuove norme consentiranno ai cittadini del Kosovo di recarsi nell'Ue senza richiedere un visto, per periodi fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.



Dopo l'accordo di trilogo di dicembre e l'adozione da parte del Consiglio della sua posizione in prima lettura il 10 marzo, il Parlamento dovrebbe dare la sua approvazione finale durante la sessione plenaria di aprile a Strasburgo. L'esenzione dal visto entrerebbe in vigore una volta istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), e comunque entro il 2024.