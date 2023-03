Meloni, 'siamo stati lasciati soli a salvare i migranti in mare'

(ANSAmed) - ROMA, 22 MAR - "Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle repliche alla Camera, parlando de salvataggi in mare. Meloni ha aggiunto che "raccontare al cospetto del mondo, di fronte a questo enorme sforzo, che invece lasciamo bambini morire nel Mediterraneo è una calunnia non solo nei confronti del governo, ma anche dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle forze dell'ordine che non vogliono salvare i bambini per indicazioni del governo?".



"L'unico modo per impedire" che tragedie come quella di Cutro "si ripetano - ha detto ancora in aula il presidente del Consiglio - è fermare le partenze illegali, che è quello che sta cercando di fare il governo con un piano articolato rispetto al quale non mi sono chiare invece le alternative proposte".



Meloni ha detto ancora che "il regolamento di Dublino va rivisto ma continuo a segnalare sommessamente che non è una soluzione per l'Italia. Immagino che sappiate che si riferisce a chi ha ragionevolmente la possibilità di avere una protezione internazionale, ma la percentuale che arriva da noi è una minoranza". "Anche quando dovessimo arrivare ad ottenere di più su Dublino il tema del 70-80% di chi arriva da noi e rimane senza risposte e soluzioni. Credo che serva un approccio più globale che non possa prescindere dal dialogo con i Paesi africani". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed