La Nato sostiene l'Ue contro l'immigrazione illegale

BRUXELLES - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l'Alleanza "sostiene l'Unione Europea nella sua azione contro l'immigrazione illegale. Noi siamo un'alleanza militare e l'Ue ha disposizione mezzi che noi non abbiamo. Ma lavoriamo con partner come Mauritania e Tunisia per rafforzare la loro capacità e dunque la loro stabilità.



"Ma abbiamo visto l'aumento della presenza russa in Africa e questo dimostra che la Nato non ha il lusso di poter scegliere su quali fonti concentrarsi, deve essere attiva a 360 gradi.



Come sulla protezione delle infrastrutture critiche, molte delle quali si trovano nel Mediterraneo", ha proseguito Stoltenberg.