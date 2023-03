Tunisia: ministero Esteri, parole di Borrell spropositate

(ANSAmed) - TUNISI, 21 MAR - Il Ministero degli Esteri di Tunisi ha risposto in una nota alle dichiarazioni di ieri dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, che in conferenza stampa aveva dichiarato tra l'altro che "sul piano economico, abbiamo bisogno di risorse che non possono che arrivare dal Fmi. Non possiamo aiutare un Paese che non è in grado di firmare un accordo preliminare con il Fondo monetario internazionale", precisando che "i tunisini hanno preso conoscenza e certamente hanno preso atto della dichiarazione dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza il 20 marzo 2023, Festa Nazionale della Tunisia, che coincide con la Festa della Francofonia, di cui la Tunisia è cofondatore e presidente in carica".



"I commenti pronunciati (da Borrell) sono sproporzionati sia in considerazione della consolidata resilienza del popolo tunisino nel corso della sua storia, sia in relazione a una minaccia migratoria verso l'Europa in provenienza dal sud", scrive il Ministero degli Esteri di Tunisi su facebook. "Queste osservazioni selettive continuano a ignorare ogni responsabilità per la situazione che ha prevalso in Tunisia e altrove, in particolare dal 2011 e fino al 25 luglio 2021".



"Accogliendo con favore il sostegno costruttivo di diversi partner, tra cui la vicina Italia, la Tunisia rimane aperta a un partenariato responsabile, rispettoso ed equo con tutti i suoi partner, come ampiamente riflesso dalla dichiarazione di ieri del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea". (ANSAmed).