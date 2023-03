(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 MAR - Un gruppo di nonne israeliane ha deciso di scendere in piazza contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. E, come iniziativa indipendente all'interno delle manifestazioni contro la riforma, sfileranno domani (alle 11, ora locale) da Piazza Habima lungo Viale Rotschild fino al luogo dove fu dichiarata l'Indipendenza di Israele, in pieno centro di Tel Aviv. "Guidate - ha detto Anne Berkeley (70 anni) - da una grande preoccupazione per il futuro dei nostri nipoti". Berkeley, scozzese di Glasgow, 7 nipoti, è emigrata in Israele nel 1978, ed è una assidua partecipante delle proteste che da 11 settimane si svolgono nel Paese. Ma questa volta ha deciso di fare da sola: ha messo su un gruppo su whatsApp dal quale ha lanciato la proposta di una dimostrazione di nonne. In poche ore hanno risposto in 2200, pronte come lei a dimostrare "per la democrazia". (ANSAmed).





