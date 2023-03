Gerusalemme: polizia completa i preparativi per il Ramadan

TEL AVIV - La polizia di Gerusalemme sta completando i preparativi per garantire il normale svolgimento delle cerimonie del mese del digiuno islamico del Ramadan che inizieranno nei prossimi giorni e che il mese prossimo coincideranno anche con importanti ricorrenze ebraiche e cristiane. "Il nostro obiettivo è di garantire a tutti la libertà di culto, e di mantenere al tempo stesso il rispetto della legge e l'ordine pubblico", ha detto alla stampa estera un alto ufficiale della polizia.



In risposta ad una domanda l'ufficiale ha assicurato che nella Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio, per gli ebrei) sarà rispettato lo status quo. La polizia ha provveduto ad allestire i preparativi logistici assieme con il Waqf (l'ente per la custodia dei beni islamici). Ai palestinesi originari della Cisgiordania - ha aggiunto - saranno consegnati permessi di ingresso a Gerusalemme "in un numero doppio rispetto al passato", mentre donne, anziani e bambini non necessiteranno di permessi. "La grande maggioranza dei fedeli islamici sono pacifici", ha aggiunto e dunque la polizia non prevede di entrare nella Spianata "se non per necessità operative", ossia se qualcuno cercasse di "fomentare disordini". Gli ingressi di fedeli ebrei nella Spianata potranno avvenire, ha precisato l'ufficiale, "solo nei giorni e nelle ore prefissati".



Oggi intanto il capo della polizia israeliana Koby Shabtai ha incontrato gli imam di numerose città per aggiornarli dei preparativi messi a punto dalla polizia per garantire un Ramadan il più tranquillo possibile nella società araba di Israele.