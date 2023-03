Cisgiordania: Ue, Israele revochi decisione su legge disimpegno

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 MAR - "La decisione odierna della Knesset di abrogare alcuni articoli della legge sul disimpegno del 2005 nel Nord della Cisgiordania è controproducente per gli sforzi volti a ridurre le tensioni e ostacola la possibilità di perseguire misure di rafforzamento della fiducia e creare un orizzonte politico per il dialogo".



Così una nota di Peter Stano, portavoce dell'alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. "Chiediamo a Israele - si legge ancora - di revocare questa legge e di intraprendere azioni che contribuiscano alla riduzione delle tensioni di una situazione già molto tesa".



"Israele ha ribadito il suo impegno negli sforzi per ridurre le tensioni proprio di recente, con i comunicati congiunti di Aqaba (26 febbraio) e Sharm al-Sheikh (19 marzo)", ha ricordato il portavoce, ribadendo la posizione dell'Ue che "considera gli insediamenti illegali ai sensi del diritto internazionale". Gli insediamenti costituiscono "un grave ostacolo alla pace e minacciano la fattibilità della soluzione dei due Stati", ha spiegato aggiungendo che la legge sul disimpegno da Gaza del 2005 e i suoi articoli riguardanti il Nord della Cisgiordania, sono stati "un passo importante verso una soluzione del conflitto israelo-palestinese". "La decisione della Knesset - ha concluso - è un chiaro passo indietro". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed