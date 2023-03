Tajani, servono aiuti economici a Tunisia in tempi rapidi

BRUXELLES - "Abbiamo chiesto tempi rapidi per finanziare un Paese che vive un momento difficile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles, parlando della Tunisia. "Il Commissario Paolo Gentiloni andrà presto a Tunisi per capire come l'Ue possa aiutare economicamente il Paese e i ministri degli Esteri di Portogallo e Belgio saranno nei prossimi giorni in Tunisia a nome del Consiglio. C'è non solo una questione di stabilità ma anche di flussi migratori che ci preoccupano molto, contiamo sul coraggio e la determinazione dell'Europa", ha aggiunto.



"Gli aiuti servono a garantire la stabilità, mi auguro che il Fondo Monetario trovi un accordo con il presidente tunisino, l'Italia sta facendo la sua parte e l'Europa sta facendo la sua parte", ha detto Tajani. "Non è sempre facile ma è interesse generale che ci sia stabilità in un Paese chiave per il Nord Africa, vicino all'Italia, noi faremo di tutto perché arrivino i finanziamenti e che si facciano le riforme, perché non bisogna dimenticare che gli aiuti sono legati alle riforme", ha precisato. "Se bisogna fare prima le riforme o dare gli aiuti è da capire, le riforme vanno fatte e bisogna pensare di legare i finanziamenti allo svolgimento delle riforme, attraverso diverse tranche: è un proposta che io ho avanzato e vediamo se verrà accettata dalle controparti", ha sottolineato Tajani. "L'obiettivo è ad ogni modo evitare che in Tunisia arrivi il fondamentalismo islamico".