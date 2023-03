(ANSAmed) - TUNISI, 20 MAR - La Tunisia festeggia oggi il suo 67mo anniversario dell'Indipendenza dal protettorato francese.



Una ricorrenza che nel Paese è sempre stata molto sentita. In programma cerimonie ufficiali in tutto il Paese, mentre Google dedica oggi alla Tunisia uno speciale doodle per ricordare l'anniversario. "Per molte persone in Tunisia, la giornata serve come promemoria per continuare la lotta per la democrazia", scrive Google. (ANSAmed).





